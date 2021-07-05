05 Июля 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Михаил Мурашко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Министр здравоохранения РФ отчитал свердловские власти из-за плохой работы электронной записи на вакцинацию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетел с рабочим визитом в Екатеринбург. Федеральный чиновник встретился со студентами Уральского медицинского университета и примет участие в "Иннопроме". Как передает Накануне.RU, на мероприятии в УГМУ Мурашко раскритиковал электронную запись на вакцинацию в Свердловской области. Речь шла о получении инъекции через портал "госуслуг".

"Свердловская область не полностью реализовала этот функционал. Надо его доделать, допилить", - сказал Мурашко, слова которого приводит "Коммерсант".

Также министр рассказал о перспективах строительства медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга.

По словам чиновника, реализация этого проекта пройдёт поэтапно. Первая его часть, касающаяся НИИ ОММ, сегодня будет обсуждаться с премьер-министром Михаилом Мишустиным в рамках выставки "Иннопром".

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Теги: Михаил Мурашко, коронавирус, вакцинация, Свердловская обласьь



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