Министр здравоохранения РФ отчитал свердловские власти из-за плохой работы электронной записи на вакцинацию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетел с рабочим визитом в Екатеринбург. Федеральный чиновник встретился со студентами Уральского медицинского университета и примет участие в "Иннопроме". Как передает Накануне.RU, на мероприятии в УГМУ Мурашко раскритиковал электронную запись на вакцинацию в Свердловской области. Речь шла о получении инъекции через портал "госуслуг".

"Свердловская область не полностью реализовала этот функционал. Надо его доделать, допилить", - сказал Мурашко, слова которого приводит "Коммерсант".

Также министр рассказал о перспективах строительства медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга.

По словам чиновника, реализация этого проекта пройдёт поэтапно. Первая его часть, касающаяся НИИ ОММ, сегодня будет обсуждаться с премьер-министром Михаилом Мишустиным в рамках выставки "Иннопром".