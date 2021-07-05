05 Июля 2021
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Макеты вагонов (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод представляет на Иннопром-2021 инновационную технику для железных дорог

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) в 11-й раз принимает участие в Международной промышленной выставке "Иннопром", которая начала свою работу 5 июля, в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, на стенде выставлены перспективные изделия подвижного состава на инновационных тележках с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Кроме этого, специалисты Уралвагонзавода принимают участие в деловой программе "Иннопрома".

Предприятие представляет модели как серийной продукции, например, уже хорошо зарекомендовавших себя на "пространстве 1520" инновационных полувагонов 12-196-02, так и линейку специализированного подвижного состава. Именно на разработку и производство таких изделий Уралвагонзавод сегодня делает акцент. В их числе - вагон-самосвал 32-5188 - первый на рынке "пространства 1520" на тележке модели 18-194-1 с осевой нагрузкой 25 тс. Он предназначен для механизированной погрузки, разгрузки и перевозки сыпучих и кусковых грузов по магистральным железным дорогам, путям промышленных предприятий, строительным площадкам, открытым горным разработкам. За счет установки на инновационную тележку повысилась грузоподъемность - до 71 т. Также конкурентными преимуществами вагона-самосвала являются увеличенный объем кузова (40 м3) и межремонтный интервал, который составляет 6 лет или 500 тыс. км.

Еще одним экспонатом является вагон-хоппер модели 20-5197 для перевозки окатышей и агломерата с температурой до +400 °C и их механизированной разгрузки. По сравнению с вагонами-аналогами окатышевоз Уралвагонзавода имеет увеличенный объем кузова (48 м³) и грузоподъемность (75,5 т), в то же время - небольшую массу тары – 23,9 т, что позволяет перевозить больше груза. Срок его службы увеличен с 15 до 24 лет.

Универсальный вагон-платформа модели 13-192-02 предназначен для перевозки длинномерных и лесных грузов, колесных пар, металлоконструкций, колесной и гусеничной техники, контейнеров-цистерн, крупнотоннажных и специализированных контейнеров. У него также увеличена грузоподъемность - до 77 т. В конструкции вагона-платформы реализовано уникальное сочетание: он оборудован фитинговыми упорами с применением деревянного настила пола для крепления и перевозки колесной и гусеничной техники. Фитинговые упоры обеспечивают устойчивость от опрокидывания порожнего контейнера при ветровых нагрузках. В случае препятствия размещению грузов на вагоне они опрокидываются в паз, занимая положение ниже уровня пола.

Также среди экспонатов УВЗ - многофункциональное транспортное средство ТМВ-2. Локомобиль по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Машина выполняет работы на комбинированном колесно-рельсовом ходу, развивает тяговое усилие до 5 тонн, что позволяет транспортировать по железнодорожным путям до 15 порожних вагонов или цистерн. Легко может заменить маневровый тепловоз.

В 2018 году ТМВ-2 получил сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза с правом выхода на железнодорожные пути общего пользования. Локомобили приобретены ОАО "РЖД" и успешно эксплуатируются в мотор-вагонных депо разных городов России, а также отгружены в Азербайджан, Казахстан и Беларусь.

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Теги: Уралвагонзавод, Иннопром-2021, выставка



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