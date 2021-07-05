05 Июля 2021
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Владимир Меньшов (2016) | Фото:http://skachat93.atrepp.ru/

Скончался Владимир Меньшов

На 82-м году жизни скончался советский и российский актер и сценарист, режиссер Владимир Меньшов. Он умер от последствий коронавируса, сообщается на сайте "Мосфильма". О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Mash пишет, что у Меньшова была двухсторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Родственники режиссера вызвали скорую утром 22 июня, его госпитализировали.

Известно, что супруга Меньшова Вера Алентова сейчас находится в больнице с коронавирусом. 28 июня в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации народной артистки РФ.

Ранее сообщалось, что Меньшов вошел в федеральную часть списка кандидатов партии "Справедливая Россия - За правду" на выборах в Госдуму в сентябре.

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Теги: Владимир Меньшов, коронавирус



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