Россиянам предсказали рост цен на лекарства

По итогам 2021 года лекарства подорожают как минимум на 8%, таким образом превысив инфляцию, сообщает "Коммерсантъ".

При этом подобное наблюдалось в прошлом году, когда цены на лекарства выросли на 9,8% при подъеме потребительских цен на 4,9%.

Основные причины подорожания, по данным аналитиков, заключаются в снижении курса рубля и росте стоимости сырья, импортируемого из-за рубежа. Такая ситуация может привести к дефициту некоторых базовых препаратов - из-за увеличившихся издержек на субстанции производителям невыгодно их выпускать.

Ранее в ФАС заявляли о намерении индексировать предельные цены на дешевые ЖНВЛП, поскольку иначе они просто исчезнут из продажи – компаниям очень не выгодно производить дешевые лекарства.

В ноябре прошлого года служба увеличила предельную отпускную цену на два онкопрепарата из перечня ЖНВЛП. Отмечалось, что стоимость ломустина может вырасти в десять раз, азатиоприна – вдвое.