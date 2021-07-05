05 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
фестиваль торнадо погром (2010) | Фото: newsmiass.ru

В Челябинске организатор массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо" выходит на свободу

Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство об УДО организатора массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" Александра Гиря. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе облсуда.

Решение вступило в силу.

Напомним, Гирь в соучастии с другими лицами организовал массовые беспорядки при проведении 29 августа 2010 года рок-фестиваля "Торнадо". Накануне фестиваля у любителей рок-музыки возник конфликт с Гирем и Назаряном, переросший в обоюдную драку. После этого Гирь и еще четверо соучастников в день проведения мероприятия организовали массовые беспорядки. Гостей избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты. Некоторым из потерпевших был причинен различный вред здоровью. Гирь скрывался от органов предварительного следствия и был задержан в июне 2016 года в аэропорту Шереметьево.

В сентябре 2018 года Челябинский областной суд признал Александра Гиря виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе и приговорил к 6 годам в колонии общего режима. В марте 2019 года Верховный суд РФ оставил приговор в силе, признав его законным и обоснованным.

Александр Гирь отбывает наказание в исправительной колонии 11. Срок у него истекал в июле 2023 года.

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Теги: Торнадо, рок-фестиваль, драка, массовые беспорядки, суд, уголовное дело,



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