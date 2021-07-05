В Прикамье за мандаты будут бороться около сотни кандидатов партии "Новые люди"

В Перми состоялось собрание реготделения партии "Новые люди", на котором обсуждалось выдвижение кандидатов в депутаты заксобрание и пермскую гордуму, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидаты выдвинуты по спискам от партии, а также по одномандатным округам. В заксобрание - более 60 человек, в гордуму - более 40 человек.

Напомним, что среди кандидатов - экс-лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", депутат заксобрания Прикамья Дарья Эйсфельд.

Партию "Новые люди" основал предприниматель Алексей Нечаев в марте 2020 года. Участники партии вошли в представительные органы четырех регионов - Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей

4 июля в Москве "Новые люди" также провели съезд партии, на котором были выдвинуты кандидаты в Госдуму по спискам и одномандатным округам.