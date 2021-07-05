Мишустин: "Иннопром" – хорошая площадка для презентации новаций

На "Иннопроме" в рамках главной стратегической сессии "Гибкое производство. Максимальная адаптация" выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал, в частности, что выставка – хорошая площадка для презентации промышленных инноваций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Иннопром – главная индустриальная площадка страны. Более 600 российских и международных участников. Страна-партнёр – Италия. Хочу поприветствовать делегацию. Я очень рад посетить форум. Перед выступлением я посетил стенды выставки. Представлены интересные и перспективные проекты. В дискуссиях обсудят, как будет меняться промышленность", - сказал Мишустин.

Вопросам экономического развития власти уделяют большое внимание.

"Пандемия отразилась на темпах роста промышленности. Необходимо оперативно реагировать на ситуацию. Важным фактором стало умение бизнеса быстро адаптироваться, вести себя гибко", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что многие отрасли пришли в движение, развитие после начала "эпохи коронавируса".

"Чтобы не терять время, мы должны использовать возможности. Бизнес должен получить компенсации затрат на научные исследования. На это правительство заложило 25 млрд руб. Для поддержки промышленности введена программа, которая связывает внедрение чего-то с практическим результатом", - сказал премьер, отметив важность перехода производств "в цифру".

Нужно увеличить в полтора раза количество высокотехнологичных рабочих мест.

"Под влиянием технологического прогресса меняется рынок труда. Появится архитектор виртуальности, например. Традиционные подходы в обучении не позволяют уже полностью раскрыть ученика. Нужны специальные программы переподготовки", - сказал Мишустин.

Изменения позволят структурно преобразовать промышленность, и "Иннопром" – хорошая площадка для презентации новаций.