Мишустин: "Иннопром" – хорошая площадка для презентации новаций

05 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Свердловская область
Михаил Мишустин на Иннопром-2021 (2021) | Фото: expo.innoprom.com

Мишустин: "Иннопром" – хорошая площадка для презентации новаций

На "Иннопроме" в рамках главной стратегической сессии "Гибкое производство. Максимальная адаптация" выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал, в частности, что выставка – хорошая площадка для презентации промышленных инноваций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Иннопром – главная индустриальная площадка страны. Более 600 российских и международных участников. Страна-партнёр – Италия. Хочу поприветствовать делегацию. Я очень рад посетить форум. Перед выступлением я посетил стенды выставки. Представлены интересные и перспективные проекты. В дискуссиях обсудят, как будет меняться промышленность", - сказал Мишустин.

Вопросам экономического развития власти уделяют большое внимание.

"Пандемия отразилась на темпах роста промышленности. Необходимо оперативно реагировать на ситуацию. Важным фактором стало умение бизнеса быстро адаптироваться, вести себя гибко", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что многие отрасли пришли в движение, развитие после начала "эпохи коронавируса".

"Чтобы не терять время, мы должны использовать возможности. Бизнес должен получить компенсации затрат на научные исследования. На это правительство заложило 25 млрд руб. Для поддержки промышленности введена программа, которая связывает внедрение чего-то с практическим результатом", - сказал премьер, отметив важность перехода производств "в цифру".

Нужно увеличить в полтора раза количество высокотехнологичных рабочих мест.

"Под влиянием технологического прогресса меняется рынок труда. Появится архитектор виртуальности, например. Традиционные подходы в обучении не позволяют уже полностью раскрыть ученика. Нужны специальные программы переподготовки", - сказал Мишустин.

Изменения позволят структурно преобразовать промышленность, и "Иннопром" – хорошая площадка для презентации новаций.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: мишустин, иннопром



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети