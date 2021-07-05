В Челябинске на предприятии погибла сотрудница

В Челябинске в цехе одного из предприятий города обнаружено тело сотрудницы. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело женщины обнаружили днем 3 июля. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительный данным, причиной смерти женщины стала электротравма.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причину смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.