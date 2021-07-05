В затопленное из-за дождей уральское село отправили спасателей МЧС

05 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
В с.Николо-Павловском из-за обильных дождей произошло подтопление приусадебных участков (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В затопленное из-за дождей уральское село отправили спасателей МЧС

В свердловском ГУ МЧС держат на контроле ситуацию с подтоплением в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа.

По данным ведомства, из-за сильных дождей произошло подтопление 12 частных жилых домов, в которых проживает 36 человек. Также подтоплены 76 придомовых территорий на улицах Береговой и Заречной, расположенных вдоль реки Шайтанка.

На базе Николо-Павловского центра культуры администрацией городского округа развернут пункт временного размещения. Сейчас в нем находится семь человек.

Подтопление территорий в с.Николо-Павловском Горноуральского городского округа(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вследствие обильного выпадения осадков произошло размытие трех дамб, предназначенных для создания водоемов мелиорации садоводческих участков в районе поселка Вилюй. В район подтопления выдвинулись силы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе девяти спасателей и двух единиц спецтехники.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ситуация находится на контроле главного управления. Развернут и функционирует оперативный штаб.

В с.Николо-Павловском из-за обильных дождей произошло подтопление приусадебных участков(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: МЧС, село, спасатели, дожди



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети