В затопленное из-за дождей уральское село отправили спасателей МЧС

В свердловском ГУ МЧС держат на контроле ситуацию с подтоплением в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа.

По данным ведомства, из-за сильных дождей произошло подтопление 12 частных жилых домов, в которых проживает 36 человек. Также подтоплены 76 придомовых территорий на улицах Береговой и Заречной, расположенных вдоль реки Шайтанка.

На базе Николо-Павловского центра культуры администрацией городского округа развернут пункт временного размещения. Сейчас в нем находится семь человек.

Вследствие обильного выпадения осадков произошло размытие трех дамб, предназначенных для создания водоемов мелиорации садоводческих участков в районе поселка Вилюй. В район подтопления выдвинулись силы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе девяти спасателей и двух единиц спецтехники.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ситуация находится на контроле главного управления. Развернут и функционирует оперативный штаб.