05 Июля 2021
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Потоп в Сочи. (2021) | Фото: Эмиль Сурта / YouTube

Сочи "поплыл": власти готовят население к возможной эвакуации

В Сочи власти пытаются справиться с сильным паводком и последствиями вчерашнего шторма. Между тем, синоптики дают неутешительные прогнозы.

Так, администрация города попросила жителей Адлерского и Хостинского районов подготовить документы и вещи на случай эвакуации – это произойдет, если из берегов выйдут реки на этих территориях.

Спасательные службы включили в режим готовности сирены и громкоговорители на улицах. Чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости в городе дежурят отряды служб спасения.

Между тем, на устранение вчерашних последствий урагана было направлено более 50 бригад. В городе частично отключалось электричество.

Напомним, во время вчерашнего шторма в Сочи погиб один человек (его придавило упашим деревом), еще двое пострадали.

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Теги: сочи, алдер, подтопление, эвакуация



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