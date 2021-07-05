Сочи "поплыл": власти готовят население к возможной эвакуации

В Сочи власти пытаются справиться с сильным паводком и последствиями вчерашнего шторма. Между тем, синоптики дают неутешительные прогнозы.

Так, администрация города попросила жителей Адлерского и Хостинского районов подготовить документы и вещи на случай эвакуации – это произойдет, если из берегов выйдут реки на этих территориях.

Спасательные службы включили в режим готовности сирены и громкоговорители на улицах. Чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости в городе дежурят отряды служб спасения.

Между тем, на устранение вчерашних последствий урагана было направлено более 50 бригад. В городе частично отключалось электричество.

Напомним, во время вчерашнего шторма в Сочи погиб один человек (его придавило упашим деревом), еще двое пострадали.