Госучреждения Якутии смогут посещать только привитые
Госучреждения Якутии с 5 июля могут посещать только вакцинированные граждане.
В случае, если есть медоотвод или поставлен только первый компонент, необходимо предъявить ПЦР-тест, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В регионе за последнюю неделю выросло количество тяжелых больных коронавирусом, а также летальных исходов.
Напомним, ряд регионов вводит жесткие ограничения на посещение общественных мест на фоне третьей волны пандемии коронавируса. В результате в России за вдвое вырос спрос на тесты на антитела к коронавирусу.