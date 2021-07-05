Госучреждения Якутии смогут посещать только привитые

Госучреждения Якутии с 5 июля могут посещать только вакцинированные граждане.

В случае, если есть медоотвод или поставлен только первый компонент, необходимо предъявить ПЦР-тест, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В регионе за последнюю неделю выросло количество тяжелых больных коронавирусом, а также летальных исходов.

Напомним, ряд регионов вводит жесткие ограничения на посещение общественных мест на фоне третьей волны пандемии коронавируса. В результате в России за вдвое вырос спрос на тесты на антитела к коронавирусу.