05 Июля 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Госучреждения Якутии смогут посещать только привитые

Госучреждения Якутии с 5 июля могут посещать только вакцинированные граждане.

В случае, если есть медоотвод или поставлен только первый компонент, необходимо предъявить ПЦР-тест, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В регионе за последнюю неделю выросло количество тяжелых больных коронавирусом, а также летальных исходов.

Напомним, ряд регионов вводит жесткие ограничения на посещение общественных мест на фоне третьей волны пандемии коронавируса. В результате в России за вдвое вырос спрос на тесты на антитела к коронавирусу.

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Теги: якутия, прививка, коронавирус



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