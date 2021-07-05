05 Июля 2021
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Общество Челябинская область
обрушение, стена, дом, (2021) | Фото: администрация Челябинска

В Челябинске жильцы дома, где обрушилась стена, получат материальную помощь

В Челябинске жители дома, где обрушилась стена, получат материальную помощь. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал Авдеев, за оказанием материальной помощи обратились семь из восьми жителей поврежденного дома. Двум гражданам назначена выплата в размере 50 тыс. рублей, еще пять человек получат по 15 тыс. рублей.

Напомним, обрушение произошло 8 июня в доме №18 по улице Кронштадтской. По словам очевидцев, жильцов дома расселили в конце мая, поэтому в момент обрушения в здании никого не было. В администрации Челябинска эту информацию подтвердили. 26 мая в момент проведения ремонтных работ произошло отслоение штукатурного слоя фасада цокольного этажа дома, все работы были приостановлены. В целях обеспечения безопасности жителей, доступ в дом был ограничен, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд.

Дом признали аварийным и подлежащим сносу.

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Теги: обрушение, стена, дом, материальная помощь,



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