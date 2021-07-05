05 Июля 2021
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Для плановой госпитализации вакцинация от коронавируса не требуется - Минздрав

Для плановой госпитализации не требуется вакцинация от коронавируса. Об этом заявил Минздрав РФ в своем ответе, который опубликовал Общественный уполномоченный по защите семьи.
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Напомним, первым регионом, запретившим плановую госпитализацию для невакцинированных граждан, за некоторыми исключениями, стала Москва. Позже это сделали еще ряд регионов.

Минздрав отмечает, что "граждане реализуют принадлежащие им права по своему усмотрению и вправе самостоятельно принимать решение о вакцинации или отказе от вакцинации, в том числе против новой коронавирусной инфекции COVID-19".

"Необходимость представления документов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19, для плановой госпитализации не предусмотрена", - говорится в ответе Минздрава.

При этом ответ Минздрава датирован 18 июня, а позже ведомство опубликовало проект приказа об изменениях в свой же приказ от 19 марта 2020 г. №198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Там сказано о предоставлении документов о вакцинации при плановой госпитализации или санаторно-курортном лечении.

В то же время обращает на себя внимание текст изменений, ‎которые вносятся в приложения №№ 14 и 15 к приказу. Он имеет решающее значение.

В проекте приказа сказано, что приложение 14 о плановой госпитализации дополняется таким текстом: "При госпитализации пациентов в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ‎в плановой форме представляются... сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии)". То же самое касается приложения 15 о санаторно-курортном лечении.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов также подтвердил, что отказывать в госпитализации тем, кто не имеет прививки от коронавируса, медучреждения не могут и речь об этом не идет.

Таким образом, в самом проекте приказа сказано, что документ о вакцинации предоставляется только при наличии. Поэтому действия медицинских властей регионов идут вразрез с директивами Минздрава РФ и будут противоречить им, даже если новый приказ Минздрава будет принят.

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Теги: плановая госпитализация, вакцинация, Минздрав



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