Для плановой госпитализации вакцинация от коронавируса не требуется - Минздрав

Для плановой госпитализации не требуется вакцинация от коронавируса. Об этом заявил Минздрав РФ в своем ответе, который опубликовал Общественный уполномоченный по защите семьи.

Напомним, первым регионом, запретившим плановую госпитализацию для невакцинированных граждан, за некоторыми исключениями, стала Москва. Позже это сделали еще ряд регионов.

Минздрав отмечает, что "граждане реализуют принадлежащие им права по своему усмотрению и вправе самостоятельно принимать решение о вакцинации или отказе от вакцинации, в том числе против новой коронавирусной инфекции COVID-19".

"Необходимость представления документов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19, для плановой госпитализации не предусмотрена", - говорится в ответе Минздрава.

При этом ответ Минздрава датирован 18 июня, а позже ведомство опубликовало проект приказа об изменениях в свой же приказ от 19 марта 2020 г. №198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Там сказано о предоставлении документов о вакцинации при плановой госпитализации или санаторно-курортном лечении.

В то же время обращает на себя внимание текст изменений, ‎которые вносятся в приложения №№ 14 и 15 к приказу. Он имеет решающее значение.

В проекте приказа сказано, что приложение 14 о плановой госпитализации дополняется таким текстом: "При госпитализации пациентов в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ‎в плановой форме представляются... сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии)". То же самое касается приложения 15 о санаторно-курортном лечении.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов также подтвердил, что отказывать в госпитализации тем, кто не имеет прививки от коронавируса, медучреждения не могут и речь об этом не идет.

Таким образом, в самом проекте приказа сказано, что документ о вакцинации предоставляется только при наличии. Поэтому действия медицинских властей регионов идут вразрез с директивами Минздрава РФ и будут противоречить им, даже если новый приказ Минздрава будет принят.