На Ямале мэр ушел на дистант после контакта с "ковидным" больным

Глава Шурышкарского района Ямала Олег Попов со 2 июля ушел на самоизоляцию после контакта с "ковидным" больным. Об этом он сам сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Вести работу мэр будет дистанционно до 15 июля.

"Чувствую себя прекрасно, но обязан соблюдать самоизоляцию как контактный с заболевшим коронавирусом. Все планы вынужден пока поставить "на паузу", - говорится в сообщении.

Олег Попов призвал ямальцев носить маску и перчатки.