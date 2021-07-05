05 Июля 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Олег Попов (2021) | Фото: vk.com/id646130437

На Ямале мэр ушел на дистант после контакта с "ковидным" больным

Глава Шурышкарского района Ямала Олег Попов со 2 июля ушел на самоизоляцию после контакта с "ковидным" больным. Об этом он сам сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Вести работу мэр будет дистанционно до 15 июля.

"Чувствую себя прекрасно, но обязан соблюдать самоизоляцию как контактный с заболевшим коронавирусом. Все планы вынужден пока поставить "на паузу", - говорится в сообщении.

Олег Попов(2021)|Фото: vk.com/id646130437

Олег Попов призвал ямальцев носить маску и перчатки.

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Теги: Олег Попов, глава района, самоизоляция, коронавирус



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