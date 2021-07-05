Уралец оформил на спящего приятеля кредит в 1,4 млн и прогулял все деньги

На Среднем Урале задержан молодой человек, которого подозревают в хищении крупной суммы у своего приятеля.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, в полицию обратился 24-летний житель Среднеуральска, который пояснил, что с его счета похитили 30 тысяч рублей. Силовики начали проверку, но вскоре тот вновь явился в ОВД и сообщил, что на него оформлен кредит в 1,4 млн рублей, а деньги кто-то перевел на неизвестный счет.

Стражам порядка удалось найти подозреваемого: им оказался 21-летний знакомый потерпевшего, проживающий в Кировоградском районе и уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Оказалось, что еще в апреле приятели выпивали вместе и один из них уснул, а второй присвоил телефон спящего. Злоумышленник запомнил комбинацию цифр для разблокировки гаджета и перевел на счет другого своего знакомого 30 тысяч рублей.

Затем он обратил внимание, что в телефоне установлено мобильное приложение еще одного банка и решил взломать его, так как пароль к приложению совпадал с кодом для разблокировки телефона. Войдя в мобильный банк, он сделал заявку на кредит, а одобренную сумму вновь перевел на счет своего знакомого, откуда потом все обналичил.

Как отметили в полиции, за пару месяцев подозреваемый успел прогулять все полученные преступным путем деньги. А его приятель узнал, что должен банку почти полтора миллиона, лишь тогда, когда ему начали приходить уведомления о просроченных платежах.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража в особо крупном размере", похитителю грозит до 10 лет лишения свободы. В МВД просят уральцев проявлять бдительность и осторожность при обращении со средствами электронного платежа, чтобы избежать крупных финансовых потерь.