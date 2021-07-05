05 Июля 2021
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Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.strani.ru

Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России "отдать" часть территории

Кандидат в президенты Эстонии, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть территории. Свою идею он озвучил на съезде эстонской Консервативной народной партии (EKRE).

Политик выступил против ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией, поскольку, по его утверждению, Тартуский мирный договор продолжает действовать.

Пыллуаас считает, что российским властям следует отдать Эстонии часть правобережья Нарвы и Печорского района, передает Regnum.

В 2019 году Хенн Пыллуаас уже заявлял, что Россия должна вернуть Эстонии "аннексированные" территории.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно этому документу, Эстонии отходили земли в Ленинградской и Псковской областях. После Второй мировой войны все эти территории были возвращены России.

Напомним, переговоры по новому пограничному договору между Россией и Эстонией начались в октябре 2012 года. В 2014 году министры иностранных дел России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали договоры о государственной границе и разграничении морских пространств.

Первоначально договор о госгранице был подписан еще в 2005 году. Но при ратификации договора эстонская сторона в одностороннем порядке включила в соответствующий закон ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией, что было воспринято Москвой как повод для территориальных претензий с эстонской стороны в будущем, и подписи РФ под договорами были отозваны.

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Теги: Эстония, Россия, Хенн Пыллуаас



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