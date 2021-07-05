Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск вошли в список самых "канцерогенных" городов России

Роспотребнадзор составил список из восьми российских городов, где в минувшем году был зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск. Об этом говорится в докладе ведомства "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".

"Неприемлемый канцерогенный риск (выше 1×10–4) зафиксирован в городах Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк. При этом канцерогенные риски рассматриваются как недооцененные - по данным расчетов рассеивания, концентрации ряда канцерогенных примесей были в ряде случаев ниже инструментально измеряемых", - цитирует доклад РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно, что правительство выделит на финансирование программы "Чистый воздух" в регионах дополнительные 1,8 млрд руб. Предполагается, что программа снизит выбросы загрязнений в атмосферу на 1,5 млн тонн. О возможном расширении программы говорил во время "Прямой линии" с россиянами Владимир Путин.