05 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Иннопром-2021 (2021) | Фото: Накануне.RU

Из-за экскурсии для премьера? В день открытия "Иннопрома" посетители столпились на улице и в фойе

Очередное крупное мероприятие проходит в разгар третьей волны ковида – в Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром".

На улице и в фойе "Екатеринбург-ЭКСПО" при этом скопились участники, желающие попасть внутрь. Их не пускали, вероятно, из-за того, что сейчас экспозицию осматривает премьер Михаил Мишустин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Участники скапливались постепенно, и вскоре они уже стояли довольно-таки плотно, то есть говорить о социальной дистанции не приходится. Известно, что сейчас по залам "Иннопрома" гуляет Мишустин. На это время передвижения вблизи него ограничены.

Иннопром-2021(2021)|Фото: Накануне.RU

Иннопром-2021(2021)|Фото: Накануне.RU

Иннопром-2021(2021)|Фото: Накануне.RU

Отметим, Мишустин выступит на главной стратегической сессии "Гибкое производство. Максимальная адаптация". Сам он во время визита в Екатеринбург масочным режимом почему-то пренебрегает.

Михаил Мишустин прибыл на Иннопром-2021(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Михаил Мишустин на Иннопром-2021(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Вообще же на выставку пускают только по ПЦР-тестам, сделанным не меньше, чем за сутки до посещения. А вот вакцины организаторы "Иннопрома" не жалуют – по их словам, прививки не гарантируют того, что человек не болеет и не заразный, так что только по сертификату о вакцинации на выставку не попасть.

Напомним, ранее большой резонанс вызвало проведение общегородского выпускного "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. На этом фоне власти отдельных регионов объявляют об обязательной вакцинации и о введении локдаунов.

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Теги: иннопром, михаил мишустин, очередь на иннопроме, толпа на иннопроме



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