Из-за экскурсии для премьера? В день открытия "Иннопрома" посетители столпились на улице и в фойе

Очередное крупное мероприятие проходит в разгар третьей волны ковида – в Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром".

На улице и в фойе "Екатеринбург-ЭКСПО" при этом скопились участники, желающие попасть внутрь. Их не пускали, вероятно, из-за того, что сейчас экспозицию осматривает премьер Михаил Мишустин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Участники скапливались постепенно, и вскоре они уже стояли довольно-таки плотно, то есть говорить о социальной дистанции не приходится. Известно, что сейчас по залам "Иннопрома" гуляет Мишустин. На это время передвижения вблизи него ограничены.

Отметим, Мишустин выступит на главной стратегической сессии "Гибкое производство. Максимальная адаптация". Сам он во время визита в Екатеринбург масочным режимом почему-то пренебрегает.

Вообще же на выставку пускают только по ПЦР-тестам, сделанным не меньше, чем за сутки до посещения. А вот вакцины организаторы "Иннопрома" не жалуют – по их словам, прививки не гарантируют того, что человек не болеет и не заразный, так что только по сертификату о вакцинации на выставку не попасть.

Напомним, ранее большой резонанс вызвало проведение общегородского выпускного "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. На этом фоне власти отдельных регионов объявляют об обязательной вакцинации и о введении локдаунов.