В Челябинской области за сутки 227 человек заразились коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 227 новых случаев COVID-19, одиннадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 67 тыс. 311 человек. В настоящий момент в регионе 2 тыс. 454 заболевших. За сутки выписаны 99 человек, всего в регионе выздоровели 61 тыс. 752 пациента.

За прошедшие сутки умерло одиннадцать человек, из них семь непосредственно от COVID-19, еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием.