В первом полугодии 2021 года количество банкротств в России выросло в два раза

В первом полугодии 2021 года количество банкротств физлиц в России выросло в 1,8 раза – до 105,9 тыс. случаев, передает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании GRM.

В первом полугодии 2020 года эта цифра составляла всего 58,7 тыс., в 2019-м – 39 тыс. таким образом, прирост количества процедур в первом полугодии 2021 года к аналогичному периоду прошлого года составил 80%.

Эксперты отмечают, что рост банкротств связан с ухудшением платежеспособности населения на фоне кризиса, но свою лепту вносит и принятие в обществе самой процедуры банкротства.

По мнению аналитиков, в текущем году число банкротств увеличится на 65-70%, к концу года темпы роста будут снижаться.

За тот же период количество банкротств юрлиц выросло в два раза.