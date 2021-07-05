В кокошнике и с протестом: мать пятерых детей пытается привлечь внимание Мишустина к загрязнению Шарташа

В Екатеринбурге продолжаются протестные акции против строительства торгово-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский" к северу от озера Шарташ. Так, на площади Труда в самом центре города пикетирует с плакатом многодетная мама, активистка Оксана. У женщины пятеро детей. Как рассказали активисты корреспонденту Накануне.RU, таким образом они хотят привлечь к проблеме внимание премьер-министра Михаила Мишустина. Председатель правительства находится с официальным визитом в столице Урала.

Содержание плаката жительницы микрорайона Калиновский гласит: "Если нужен логопарк, - двигай стройку за ЕКАД". Жительница при этом была одета в славянский сарафан и кокошник.

Тем самым неравнодушные жители хотят напомнить, что город это не промышленная зона.

"Мы хотим, чтобы промзона была вынесена за пределы Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Если стройку логопарка осуществить, то мы будем задыхаться. Все это портит питьевую воду и качество воздуха. Эти многочисленные выхлопные газы никому не на пользу", - отметила активистка.

Как стало известно, женщина как многодетная мать получила землю в экологически чистом районе после указа президента Владимира Путина.

Также активисты подвергли критике уполномоченную по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

"Уполномоченного по правам человека не слышно, не видно. Мы отправили письмо Татьяне Мерзляковой… В итоге полный игнор", - подытожили активисты.

Ранее свердловский омбудсмен встретилась с активистами.

Напомним, что резонансная история началась в апреле этого года. На берегу озера Шарташ рядом с жилыми домами компания Екатеринбургский транспортный терминала возводит логопарк, где будут храниться фуры. Жители не согласны со стройкой и негодуют против вырубки деревьев и загрязнений окружающей среды.