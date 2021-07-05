05 Июля 2021
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Пикет против строительства логопарка в Екатеринбурге (2021) | Фото: источник Накануне.RU

В кокошнике и с протестом: мать пятерых детей пытается привлечь внимание Мишустина к загрязнению Шарташа

В Екатеринбурге продолжаются протестные акции против строительства торгово-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский" к северу от озера Шарташ. Так, на площади Труда в самом центре города пикетирует с плакатом многодетная мама, активистка Оксана. У женщины пятеро детей. Как рассказали активисты корреспонденту Накануне.RU, таким образом они хотят привлечь к проблеме внимание премьер-министра Михаила Мишустина. Председатель правительства находится с официальным визитом в столице Урала.

Содержание плаката жительницы микрорайона Калиновский гласит: "Если нужен логопарк, - двигай стройку за ЕКАД". Жительница при этом была одета в славянский сарафан и кокошник.

Тем самым неравнодушные жители хотят напомнить, что город это не промышленная зона.

Пикет против строительства логопарка в Екатеринбурге(2021)|Фото: источник Накануне.RU

"Мы хотим, чтобы промзона была вынесена за пределы Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Если стройку логопарка осуществить, то мы будем задыхаться. Все это портит питьевую воду и качество воздуха. Эти многочисленные выхлопные газы никому не на пользу", - отметила активистка.

Как стало известно, женщина как многодетная мать получила землю в экологически чистом районе после указа президента Владимира Путина.

Также активисты подвергли критике уполномоченную по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

"Уполномоченного по правам человека не слышно, не видно. Мы отправили письмо Татьяне Мерзляковой… В итоге полный игнор", - подытожили активисты.

Ранее свердловский омбудсмен встретилась с активистами.

Напомним, что резонансная история началась в апреле этого года. На берегу озера Шарташ рядом с жилыми домами компания Екатеринбургский транспортный терминала возводит логопарк, где будут храниться фуры. Жители не согласны со стройкой и негодуют против вырубки деревьев и загрязнений окружающей среды.

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Теги: логопарк. Шартащ, протест, Михаил Мишустин, Екатеринбург



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