В ямальские больницы направлена новая партия вакцины от коронавируса

В Ямало-Ненецкий автономный округ поступила очередная партия вакцины от коронавируса. 16,8 тыс. доз "ГамКовидВак" (Спутник-V) уже направлены в медицинские организации Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска, где вакцина для желающих привиться в порядке живой очереди уже закончилась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, первый компонент местные жители могли поставить только записавшись на процедуру заранее, а постановка второго компонента шла по плану.

"Всю полученную вакцину уже распределяем по медорганизациям. Как только вакцина поступит в муниципалитеты - медработники пригласят на вакцинацию тех, кто записался в листы ожидания на прошлой неделе. Спрос на вакцину в последнее время вырос в несколько раз, поэтому мы максимально быстро решаем логистические и организационные вопросы", - заявил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Напомним, что во всех городах и районах региона действует 75 прививочных пунктов. Часть из них расположена в медучреждениях, остальные - в других просторных помещениях с отдельным входом и условиями для осмотра врачом, отдыха после вакцинации. По состоянию на 4 июля 114 тыс. 59 ямальцев уже привились первым компонентом, а 89 тыс. 677 поставили оба компонента, защитив себя от коронавируса.