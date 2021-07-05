05 Июля 2021
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Общество
Михаил Мурашко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Переболевшие коронавирусом получат персональное приглашение на медосмотр, - Мурашко

Пациенты, которые перенесли COVID-19, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию", — цитирует ТАСС главу ведомства.

По его словам, главная цель - определить, нужна ли пациенту помощь или госпитализация.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России создается система реабилитации после коронавируса, на нее выделены серьезные средства.

"Мы будем заключать контракт на приобретение необходимого оборудования, сейчас эта работа начнется", - сказал Путин в ходе прямой линии.

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Теги: михаил мурашко, медосмотр, переболевшие коронавирусом



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