Переболевшие коронавирусом получат персональное приглашение на медосмотр, - Мурашко

Пациенты, которые перенесли COVID-19, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию", — цитирует ТАСС главу ведомства.

По его словам, главная цель - определить, нужна ли пациенту помощь или госпитализация.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России создается система реабилитации после коронавируса, на нее выделены серьезные средства.

"Мы будем заключать контракт на приобретение необходимого оборудования, сейчас эта работа начнется", - сказал Путин в ходе прямой линии.