Украинец умер через 4 часа после прививки препаратом Pfizer

На Украине умер человек сразу после вакцинации препаратом Pfizer.

Жителю Винницкой области было 47 лет, на здоровье он не жаловался. В 2 часа дня ему сделали первый укол. В 5 часов ему стало плохо, и он потерял сознание. "Скорая помощь" была бессильна его спасти. В 6 часов он умер.

Как обычно, медицинские власти заявили, что будут расследовать инцидент, но заранее предупредили: "Вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин". То есть дали понять, чем закончится расследование. Так и произошло. В Винницкой ОГА вскоре заявили, что причиной смерти стала "острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца", хотя никаких хронических заболеваний погибший не имел.

В корпорации Pfizer тоже оперативно вынесли вердикт: "причинно-следственная связь не установлена". Но заверили, что там они очень переживают о семье погибшего.

В США после вакцинации, согласно официальным данным, умерли уже почти 6 тыс. человек, правда, это после всех вакцин.

Напомним, недавно управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) расширило перечень побочных эффектов вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech. Установлено, что они предполагают повышенный риска миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце). Только у молодых людей до 30 лет было уже 780 таких случаев.