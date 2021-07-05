Ущерб российской экономике от коронавируса в 2020 году составил почти 1 трлн рублей – Роспотребнадзор

Потери российской экономики в прошлом году от эпидемии коронавируса составили почти триллион рублей, подсчитали в Роспотребнадзоре. В ведомстве, прочем, не учли потери от непроизведенного ВНП и убытки от постоянной и временной нетрудоспособности граждан.

"Ущерб в 997 млрд руб. – это в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней", - цитирует РИА Новости доклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Больше половины этих расходов – 515 млрд руб. – ушло на выплаты населению и бизнесу для поддержки во время кризиса. Еще 183 млрд руб. – на лечение больных в стационарах, 108 млрд руб. – на тестирования.