Во вспышке заболеваемости COVID-19 иркутские власти винят бурятский локдаун

Одной из причин вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в Иркутской области мог стать бурятский локдаун, заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

"В Бурятии ввели локдаун — и в Иркутскую область поехали туристы и местные жители. И, может быть, из-за этого тоже вспышка произошла", - заявил он.

"Если уж вводить локдаун, то сразу во всех субъектах одномоментно", - цититрует Кобзева Regnum.

Напомним, в Бурятии власти из-за продолжающегося роста заболеваемости объявили о введении 14-дневного локдауна. Объявлены нерабочими дни с 27 июня по 11 июля. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Приостановлена работа федеральных торговых сетей.