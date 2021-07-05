05 Июля 2021
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Полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полицейские выписали сотни штрафов за отказ надеть маску

В Екатеринбурге полицейские проверяют, как жители города соблюдают масочный режим. Выписаны сотни штрафов.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, стражи порядка проводят рейды, направленные на предупреждение распространения коронавируса. Правоохранители заходят в торговые центры и магазины, а также проводят профилактические беседы с людьми, которые стоят на остановках и едут в общественном транспорте.

По данным МВД, только за минувшие выходные сотрудниками полиции было составлено 303 материала об административных правонарушениях из-за невыполнения требований по соблюдению масочного режима.

В ведомстве призвали екатеринбуржцев с пониманием относиться к сложившейся ситуации, соблюдать ограничительные меры и рекомендации медиков, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

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Теги: маски, рейды, полиция, Екатеринбург



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