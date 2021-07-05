Еще в одном районе Челябинской области введен режим ЧС из-за засухи

В Чесменском районе Челябинской области из-за почвенной засухи введен режим Чрезвычайной ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Режим ЧС введен 2 июля в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями на территории района, выразившимся в виде почвенной засухой, высокой температурой воздуха и суховеем. Он будет действовать до особого распоряжения.

Ранее режим ЧС был введен на территории Варненского, Кизильского, Брединского и Карталинского районов.