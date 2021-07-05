Сеть магазинов "ВкусВилл" извинилась за публикацию статьи о семье лесбиянок

Сеть продуктовых магазинов "ВкусВилл" сначала разместила публикацию о нетрадиционной семье в своих соцсетях, а потом удалила ее и извинилась за появление такого текста.

Речь о рекламной статье, в которой рассказывалось о нескольких семьях-покупателях сети "ВкусВилл". Покупатели рассказывали о своих любимых продуктах, гастрономических привычках и домашних традициях. Среди традиционных семей и просто одиноких людей была представлена и квир-семья: лесбийская пара с дочерью-лесбиянкой, ее "невестой". Семья рассказывала о том, что в их доме привечают полиаморных людей, которых часто отвергают их близкие.

Публикация была встречена шквалом критики от консервативно настроенных пользователей, ЛГБТ-публика и более либерально настроенные граждане приветствовали выход такой статьи. Но критики было больше, поэтому после пяти дней на страницах "ВкусВилла" в соцсетях статья была удалена.

Руководство компании также посчитало нужным извиниться перед клиентами и пользователями. Вот что говорится в обращении топ-менеджмента: "На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа как наших покупателей, так и сотрудников. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти".

Среди подписавших обращение был и основатель сети Андрей Кривенко.

Сеть "ВкусВилл" недавно объявила о планах по проведению IPO на западных биржах.