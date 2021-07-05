ТМК передает решение административных вопросов корпоративному чат-боту

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) совместно с российской IT-компанией PARMA Technologies Group в технологическом партнёрстве с Microsoft внедрили в ТМК корпоративного чат-бота для автоматизации решения административных и хозяйственных вопросов.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, благодаря интерактивному помощнику с интегрированным искусственным интеллектом ТМК освободила 20% ресурсов профильного персонала и в несколько раз сократила время на подачу заявок в службу поддержки (Service Desk).

На первом этапе проект был реализован в отделе снабжения ТМК, где искусственный интеллект взял на себя обработку поступающих от производства звонков с уточнением статуса поступления того или иного заказа на склад. Для этого чат-бот научился опрашивать базы, анализировать и консолидировать данные, прогнозировать сроки и передавать результаты. Информация в производственный отдел стала поступать в два раза быстрее, а отдел снабжения снял с себя часть административной нагрузки и полностью сконцентрировался на обеспечении холдинга необходимыми ресурсами.

Вторым этапом сотрудничества ТМК и PARMA TG стало внедрение корпоративного чат-бота для решения административных и ИТ-задач. В компании создан единый канал поступления обращений: от заказа канцтоваров до оформления пропусков и организации рабочего места. Чат-бот также используется для подачи заявок в Service Desk, ведет прием предложений сотрудников для корпоративной Биржи идей. Чат-бот доступен в корпоративном приложении Microsoft Teams, где любой пользователь может с его помощью запросить ту или иную услуги.

Дальнейшее развитие чат-бота предполагает его превращение в полноценный цифровой навигатор и инструмент внутрикорпоративных коммуникаций в масштабах всей производственной компании. Он сможет принять активное участие в процессе адаптации персонала, сориентирует в корпоративных ИТ-ресурсах, обеспечит удобный доступ к внутренним сервисам, будет содействовать большей вовлеченности сотрудников и совершенствованию корпоративной культуры.