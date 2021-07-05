05 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Автобус ПАЗ, врезавшийся в остановку в закрытом городе Лесной Свердловской области (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Под Первоуральском мужчина попал в ДТП с дочерью на коленях. Ребенок погиб

В районе 8 км подъездной дороги к озеру Глухое под Первоуральском произошло ДТП с участием 37-летнего водителя и его двоих детей: 5 летней дочери и 7-летнего сына. В результате аварии девочка погибла.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла 3 июля около 19.00. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина посадил на колени свою дочь и начал движение на автомобиле Fiat Ducato. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево, тем самым придавив ребенка своим телом. В аварии также пострадал 7-летний мальчик, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что на момент ДТП родитель уже был лишен права управления транспортным средством по ст. 12.15 ч. 5 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"). Несмотря на признаки алкогольного опьянения, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

"В отношении мужчины составлены административные материалы по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей. Водитель задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку, — сообщили в Госавтоинспекции региона. На месте трагедии сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой проводятся процессуальные действия. По факту происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по окончании которой будет принято мотивированное решение", — сообщили в УГИБДД.

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Теги: ДТП, Первоуральск, дочь, водитель



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