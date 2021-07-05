Уралвагонзавод подтвердил высокое качество полувагона 12-196-02 и готовность к его массовому производству

Инновационный полувагон 12-196-02 на тележках модели 18-194-1 прошёл квалификационные испытания в полном объёме, подтвердившие высокое качество и готовность Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) выпускать его в неограниченных объёмах. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, процедура освоения производства инновационного вагона на Уралвагонзаводе завершена.

В текущий момент предприятием уже изготовлено свыше 40 тыс. полувагонов на тележках с нагрузкой 25 тс. Инновационные изделия эксплуатируют более 60 собственников и операторов подвижного состава.

Комиссия, посетившая производство, подписала акт, дающий право в присвоении конструкторской и технологической документации литеры "А".