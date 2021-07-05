Депутат заксобрания Прикамья Дарья Эйсфельд назвала причины выхода из партии "Справедливая Россия"

Экс-лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", депутат заксобрания Прикамья Дарья Эйсфельд объяснила причины выхода из партии "СР, передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в Facebook она сообщила, что к руководству региональным отделением пришли некие "лица, недовольные результатами избирательной кампании 2016 года". По словам Эйсфельд, эти "лица" якобы вместо поиска решений проблем прикамцев и повышения имиджа партии занялись популизмом, скандальным самопиаром и пошли по пути конфронтации.

"Лица стали менять руководителей местных ячеек, выдавливать из работы активных умных людей, под страхом исключения из партии - запрещать взаимодействовать с депутатским корпусом. Предпринимались неоднократные попытки очернить и исказить работу депутатов фракции. Лица участвовали и в сомнительных политических проектах (по-другому не назвать). Например, во время губернаторских выборов. На сегодняшний день мы видим полную несостоятельность регионального отделения: изоляцию от общественной жизни края, конфликт со всеми органами и ветвями власти, снижение рейтинга партии в Пермском крае", - заявила Эйсфельд.

На выборы в заксобрание депутат пойдет от партии "Новые люди" по одномандатному округу № 7. Кроме того, Эйсфельд планирует избираться по списку в региональной группе № 29 "Кудымкарская".