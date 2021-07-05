05 Июля 2021
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Взрыв в Каспийском море (2021) | Фото: t.me/vchkogpu

У берегов Азербайджана произошёл загадочный взрыв

Огромный столб пламени поднялся над Каспийским морем неподалёку от берегов Азербайджана. Взрыв, предположительно, произошёл в районе месторождения Умид, которым занимается азербайджанская нефтяная компания Socar, тесно связанная, по данным телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", с верхушкой Азербайджана.

Республиканское министерство природы сообщило о том, что огромная вспышка пламени в море — это следствие извержения вулкана, хотя прежде об извержениях в этом районе не было известно.

В самой компании Socar заявляют о непричастности к произошедшему. Там рассказали, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме.

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Теги: Азербайджан., взрыв



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