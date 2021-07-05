В Екатеринбурге детям, госпитализированным после сауны, поставили диагноз "отравление парами хлора"

Прокуратура в Екатеринбурге проводит проверку из-за госпитализации детей после посещения сауны.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, двое детей - мальчик и девочка 2011 года рождения - были доставлены в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора". Известно, что две семьи с детьми пришли в сауну на улице Братская в уральской столице. Дети искупались в бассейне, после чего их состояние здоровья резко ухудшилось и они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуратура запросит сведения из медучреждения для установления точного диагноза. Кроме этого, будет организована проверка соблюдения требований федерального законодательства и законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Напомним, обстоятельства случившегося также выясняет Следственный комитет.