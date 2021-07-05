Более 150 туристов из РФ изолированы на Кубе с положительными тестами на COVID

На Кубе более 150 российских туристов, которым после прибытия в страну диагностировали COVID-19, находятся в изоляции в своих номерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ на Кубе Нану Мгеладзе.

Россияне с положительным результатом ПЦР-теста прилетели с 30 июня по 3 июля.

При этом сами туристы утверждают, что многие вакцинированы и имеют соответствующие справки о наличии антител, на самочувствие никто не жалуется.

Мгеладзе предположила, что возникшая ситуация может быть связана с какой-то ошибкой в лабораториях. Путешественники в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов.

3 июля на Кубе было выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки с начала пандемии - 3 475, пишет Regnum.

Напомним, в конце июня среди пассажиров самолета из Москвы в Афины выявили четырех россиян с коронавирусом, имевших сертификаты о вакцинации. Их поместили на карантин в Афинах. Также инфицированные туристы из России с сертификатами о вакцинации были выявлены и на Кипре.