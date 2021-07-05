СМИ: кабмин РФ обсуждает повышение налогов на 400 млрд рублей

В кабмине России обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг.

Так, более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. Подразумевается усиление нагрузки, в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы.

Около 90 млрд руб. сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. Оставшиеся 100 млрд принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

Фактически обсуждаемый на бюджетной комиссии комплекс – фрагмент, который может войти в будущий проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики министерства финансов РФ на следующие три года. Этот документ предваряет и образует основу для составления проекта бюджета и необходимых для него законопроектов.

Налоговый комплекс рассматривался в контексте поиска источников финансирования для расходов бюджета в 2022 году. В частности, обсуждалось, каким образом обеспечить деньгами так называемые стратегические инициативы кабмина – комплекс новых прорывных проектов.

Новая стратегия социально-экономического развития предполагает работу над проектами по пяти крупным блокам: "Новая высокотехнологичная экономика", "Агрессивное развитие инфраструктуры", "Новый общественный договор", "Клиентоцентричное государство", "Национальная инновационная система".

В лонг-лист входило 125 проектов общей стоимостью несколько десятков триллионов рублей с учетом частных инвестиций. В списке Министерства экономического развития попало 38 инициатив на 5,6 трлн руб., которые сейчас дорабатываются с участием деловых объединений и экспертов, пишут "Ведомости".

Для "обеления" зарплат в малом бизнесе требуется донастройка налогового режима. Об этом на ПМЭФ заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Есть гипотеза, что малый бизнес платит зарплаты в "конвертах" не потому что, он не хочет, чтобы все зарплаты были белые, а потому что тот уровень налоговой нагрузки, который сопряжен с этим, и та рентабельность, которая есть у малого бизнеса, не сопоставимы, поэтому требуется определенная донастройка налогового режима для малого бизнеса с тем, чтобы произошло обеление зарплат. Мы сейчас проверяем эту гипотезу. Идея состоит в том, что возможны некие фискальные послабления, на которые мы можем пойти, если они будет встречены расширением налоговой базы в первую очередь фонда оплаты труда, то в целом от этого комплекса мероприятий бюджетный эффект может быть либо нулевой, либо даже положительный", - подчеркнул он.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.