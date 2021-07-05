В Екатеринбурге открывается выставка "Иннопром"

В Екатеринбурге с 5 по 8 июля пройдет международная промышленная выставка "Иннопром".

В ней примут участие около 12 тыс. российских и международных компаний, чтобы поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией.

Самую большую делегацию привезет партнер выставки - Италия. Также ожидается большая делегация Венгрии. Кроме того, на выставке будут представлены как российские, так и европейские, азиатские промышленные гиганты, а также средние компании.

В главной стратегической сессии "Гибкое производство: максимальная адаптация" примут участие руководители правительства России и первые лица крупнейших мировых компаний.

Также на выставке пройдут мероприятия по "зеленой" экономике и экологическому регулированию. На них представители власти и бизнеса обсудят, нужны ли уже сейчас дополнительные стимулы и меры поддержки для развития "зеленой" промышленности, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, выставку посетит глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Помимо выступления 500 спикеров и экспертов со всего мира, гостей "Иннопром-2021" ждут концерты, спектакли, шоу и экскурсии. На стадионе "Екатеринбург-Арена" пройдет уникальный экскурсионный тур, посвященный году науки и технологий в России. Запланирован и крупный музыкальный фестиваль "Безумные дни".