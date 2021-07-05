Минск: осталось согласовать технические моменты союзных программ

Белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Минску и Москве осталось согласовать технические моменты в союзных программах с Россией.

Как ожидается, в ближайшие месяцы они будут сформированы. По словам премьера, он находится в постоянном контакте с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, а вице-премьеры встречаются "фактически еженедельно".

Как отметил Головченко, от союзных программ "выиграют все", но "в первую очередь белорусские производители", пишет "Коммерсант".

Напомним, 43% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, а надо просто поддерживать добрососедские отношения между государствами, показали результаты опроса ВЦИОМ. 43% услышали о создании Союзного государства России и Белоруссии впервые.

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