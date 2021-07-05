Представитель МакSим не подтвердила сообщения о выходе певицы из комы

Российская исполнительница МакSим не приходила в сознание, ее состояние до сих пор остается тяжелым.

Об этом рассказала представительница певицы, передает РИА "Новости". Она находится на ИВЛ.

Ранее "Комсомольская правда" написала, что исполнительница находится в сознании.

О своей госпитализации девушка сообщила 16 июня, у нее было три отрицательных теста на коронавирус, но при этом 40-процентное поражение легких и симптомы COVID-19.