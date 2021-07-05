Несколько военных выпрыгнули из C-130 до авиакатастрофы на Филиппинах

Несколько военнослужащих выпрыгнули из самолета C-130 на Филиппинах до того момента, как он разбился, что стало причиной гибели 45 человек, передает Reuters со ссылкой на военное ведомство страны.

"Было замечено, что несколько солдат выпрыгнули из самолета до того, как он упал на землю", — заявил представитель Минобороны.

Как сообщалось, причиной падения стало то, что борт не попал на взлётно-посадочную полосу.

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