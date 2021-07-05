05 Июля 2021
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

СКР проверит информацию о копавшихся в вещах пенсионера врачах

Следственный комитет России проводит проверку после сообщений СМИ о врачах скорой помощи.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, медики копались в вещах пенсионера во время вызова. Следователи опросили пожилого мужчину и его родственников. В настоящее время устанавливаются сотрудники, осуществлявшие выезд к мужчине.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на котором сотрудник "скорой" обыскивал вещи ветерана во время вызова.

Данные сотрудники скорой были из московской коммерческой организации, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что пенсионер 1930 года рождения.

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Теги: пенсионер, врачи, следствие



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