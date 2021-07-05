05 Июля 2021
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Происшествия Крым
на курорт Роза Хутор сошел сель (2019) | Фото: instagram.com/sochi_vteme

Жительница Крыма погибла при сходе селя

В результате схода селя из-за дождей в Бахчисарайском районе Крыма, погибла женщина.

Как сообщили Накануне.RU в региональном МЧС, еще один человек пострадал. Инцидент произошел в селе Куйбышево, где двух женщин смыло потоком. Одной из них удалось выбраться, а вторую унесло. Тело погибшей нашли в трех километрах от места происшествия. Выжившая женщина находится в районной больнице.

На территории села подтоплено более 80 домов, 150 человек эвакуировали.

Тем временем, в селе Соколиное также произошёл сход селевого потока. По предварительным данным подтоплено частное домовладение.

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Теги: Крым, сель, погода



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Ранее 04.07.2021 14:33 Мск В Крыму сошёл сель, из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение


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