ОАЭ раскрыли причину разногласий по сделке ОПЕК+

В ОАЭ сообщили, что поддерживают увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ с августа до конца 2021 года, однако против продления сделки с апреля следующего года до конца 2022 года с прежними параметрами, на чем настаивает мониторинговый комитет ОПЕК+.

Министерская встреча ОПЕК+ проходила с 30 июня до 2 июля. Переговоры продолжатся 5 июля. Как ожидается, наращивание производства на 2 млн баррелей в сутки будет утверждено с учетом ожиданий повышения спроса на нефть, пишет "Коммерсант".

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в условиях текущего спроса стоимость нефти сохранится до конца года в пределах $62-66 за баррель.