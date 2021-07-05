05 Июля 2021
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Экономика За рубежом
ОПЕК, организация стран экспортеров нефти (2016) | Фото: 1big.ru

ОАЭ раскрыли причину разногласий по сделке ОПЕК+

В ОАЭ сообщили, что поддерживают увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ с августа до конца 2021 года, однако против продления сделки с апреля следующего года до конца 2022 года с прежними параметрами, на чем настаивает мониторинговый комитет ОПЕК+.

Министерская встреча ОПЕК+ проходила с 30 июня до 2 июля. Переговоры продолжатся 5 июля. Как ожидается, наращивание производства на 2 млн баррелей в сутки будет утверждено с учетом ожиданий повышения спроса на нефть, пишет "Коммерсант".

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в условиях текущего спроса стоимость нефти сохранится до конца года в пределах $62-66 за баррель.

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Теги: ОАЭ, ОПЕК +, нефть



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