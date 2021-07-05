На Каспии произошел взрыв

В Каспийском море со стороны Азербайджана произошел взрыв.

Изначально сообщалось о пожаре на газовой платформе "Умид", однако государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и власти это не подтверждают. Как считают в SOCAR, взрыв мог произойти из-за извержения грязевого вулкана.

Компания продолжает работу в штатном режиме, сообщает РИА "Новости".

Государственная морская администрация передала судам, чтобы они держались дальше от пожара, передает Sputnik Азербайджан.