Соседи экс-главы свердловского МЧС жалуются, что он их "выживает"

Экс-глава управления МЧС по Свердловской области Андрей Заленский подал иск в Октябрьский районный суд на соседей в поселке Малый Исток. По мнению генерала, семья Юрьевых занимает часть его территории - якобы, на участке, принадлежащем ему, находятся чужие надворные постройки, которые необходимо демонтировать. В свою очередь, соседи высокопоставленного в прошлом лица утверждают, что его задача просто выселить их с собственной земли. Также, со слов ответчика, Заленский, якобы, нарушает противопожарную безопасность. Семья Сергея Юрьева уже написала несколько обращений на имя главы МЧС, в МУГИСО, в администрацию города и в другие инстанции. Также Юрьевы пожаловались в полицию на угрозы генерала. Как мы убедились, сам генерал и его представители действительно не стесняются в выражениях. Корреспондент Накануне.RU попытался разобраться в соседских войнах.

Имущественный спор стал уже вторым между Юрьевыми и Заленским. В 2019 году Заленский хотел, чтобы Юрьевы освободили часть земли на улице Новоселов, прилегающей к арендуемому им коттеджу. Предметом спора стал участок земли площадью в три сотки. Тогда Юрьевы с требованиями не согласились и подали иск в суд. Как выяснилось, по их словам, данную землю они приобрели еще в 2004 году.

Но в документах возникла нестыковка. Росреестр отмечал, что, якобы, между их участком и участком соседей есть полоса бесхозной земли, по факту ее не было. Возникла кадастровая ошибка, итогом которой, по словам Юрьевых, стало то, что данные фактических границ перестали соответствовать данным, указанным в межевом деле.

В свою очередь, Заленский от имени собственника дома по доверенности обратился в МУГИСО с заявлением о перераспределении земель, чтобы оформить на себя землю, в которую входит и часть земельного участка Юрьевых, и не стал согласовывать границы по межеванию.

Тогда Юрьевы попросили признать реестровую ошибку и установить границу смежных участков по фактически сложившимся границам. По тому эпизоду суд встал на сторону Юрьевых. Было заключено мировое соглашение, а сын ответчика Константин Юрьев выкупил часть земли. Однако в 2021 году генерал подал иск насчет участка с другой стороны арендуемого им дома.

По словам Заленского, участок ровно такой же площадью, как и предыдущий (в три сотки), по отступам от капитальных строений до границ домовладений принадлежит ему, и не выдержано необходимое расстояние в метр от границ.

На этой территории у Юрьевых находятся дом, гараж, навес и другие постройки и, по их словам, генерал хочется добиться сноса всех построек на том участке.

"Заленский и его жена ввиду своего опыта и глубокого познания градостроительных законов выявляют по другому нашему участку нарушения градостроительных норм по отступам наших капитальных строений от границ их домовладения, мол, должно быть не меньше метра от границ, приедет бульдозер и снесет дом, гараж, навес. Колодцы, о которых говорит Заленский, вообще нам не принадлежат – они находятся на его участке, тем более мы их не используем, как он пишет, в качестве выгребной ямы – у нас стоит септик-канализация. По поводу строений мы предлагали им договориться, что мы готовы реконструировать крышу, поменять наклон кровли – но им этого мало", – говорит глава семейства Сергей Юрьев.

Юрьевы уверены, что Заленский, якобы, просто хочет выселить их с этого участка, так как ему не удалось выселить их с другого.

Также семья написала обращение к министру МЧС Евгению Зиничеву в связи с тем, что Заленский, возможно, создает опасную чрезвычайную ситуацию, так как перегородил проезд, и в случае несчастья ни "скорая помощь", ни пожарные машины не смогут подъехать.

По словам сына Юрьевых Константина, странным является то, что, помимо иска Зеленского с требованием освободить участок, в суд обратилось и МУГИСО.

"Министерство госимущества требует освободить часть занимаемой нами земли ввиду перспективного формирования в этом месте нового участка для аукциона. Возможно, что здесь есть связь между генералом и этим ведомством", - рассказал Константин в беседе с Накануне.RU. С его слов, якобы, Заленский говорил, что административный ресурс на их стороне, и "по звонку губернатору и министру" он может на все повлиять.

Также в распоряжении нашего издания есть бумага на имя министра МУГИСО Свердловской области от Эмилии Юрьевой. Женщина трижды просила ведомство перераспределить землю. Однако ведомство трижды отказывало из-за того, что испрашиваемые земли кадастрового квартала могут быть использованы при формировании самостоятельного земельного участка для целей, не связанных с индивидуальным жилищным строительством. В ответ Юрьевы подали иск в суд.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу МУГИСО. На момент написания материала получить ответ в региональном министерстве государственного имущества не удалось.

Также Юрьевы заявили об угрозах со стороны Заленского. "В наш адрес начали поступать угрозы лично от генерала Заленского, в которых он нам угрожает "настоящей войной", если мы "не заглохнем". Молчать мы не собираемся – мы "не те соседи". Ранее нам намекали о "некой машине", которая на нас наедет и всем будет плохо!" – рассказал Сергей Юрьев.

По этому поводу уже написано заявление на имя начальника УМВД Екатеринбурга. Накануне.RU обратилось с запросом в пресс-группу городской полиции. На момент публикации ответа не было получено.

Зато ситуацию прокомментировал сам генерал Андрей Заленский - и назвал своих соседей "психически больными".

"Все их рассказы - полная глупость! Они нарушают закон, размещая постройки на границе участка. Особенно старший. Печально, что в нашей стране никто не решает проблемы таких людей. Все мои требования в суде будут законными", - отреагировал бывший глава свердловского МЧС.

А юрист Заленского Ирина Пиняжина отметила, что Юрьевы в данном конфликте неправы.

"Эти люди захватывают по чуть-чуть земли. На участке, принадлежащем моему доверителю, канализационный колодец. Это 2 бетонных люка. Их нужно демонтировать. Запах беспокоит. Все построено с нарушением санитарных норм. Ни на какие переговоры с нами они не идут. Просто орут", - пояснила свою позицию Пиняжина.

Отметим, что первое заседание по иску генерала к соседям пройдет 6 июля в Октябрьском суде Екатеринбурга.