"Роскосмос" будет в ЮАР искать космический мусор

"Роскосмос" разместит в ЮАР комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ), сообщили Накануне.RU в госкорпорации.

Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов "космического мусора" на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Она способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесёнными в базу данных комплекса ОЭК ОКМ, и выдавать полученную координатную и некоординатную информацию в центр сбора и обработки данных.

Комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тыс. км и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по отраженному солнечному свету способны обнаружить космические объекты и элементы "космического мусора", имеющие блеск до 18-й звёздной величины.