Африканские СМИ: власти ЦАР нацелены на полную победу над боевиками

Журналисты центральноафриканского издания Le Potentiel Centrafrican обеспокоены ситуацией с безопасностью в республике. Несмотря на успехи армии в борьбе с вооруженными группировками, активность боевиков все еще угрожает местным жителям.

ЦАР долгое время страдала из-за внутреннего противостояния вооруженных группировок. Боевики при поддержке отдельных западных стран боролись за территории, захватывали поселения, что при откровенно слабой армии республики было нерешаемой проблемой.

Как отмечается в материале издания, ситуация изменилась с приходом к власти президента Фостен-Арканжа Туадера. При нем в 2019 году были достигнуты договоренности о прекращении огня с представителями группировок. Но соглашение радикалы не восприняли всерьез, а экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе во главе так называемой Коалиции патриотов за перемены (CPC) нацелился на захват власти. К концу 2020 года около 80% территории государства контролировалось бандитами.

Центральноафриканское руководство запросило помощь за рубежом. Для борьбы с боевиками было принято решение реорганизовать и укрепить собственную армию. С этой целью в Банги пригласили российских инструкторов. Россияне, которых на Западе любят приписывать к «ЧВК Вагнера», организовали подготовку для местных военных. Это позволило заметно возмужавшей армии ЦАР нанести ряд крупных поражений боевикам и вернуть захваченные бандформированиями территории.

Властям республики удалось достичь глобальных успехов в обеспечении безопасности в стране, но отдельные радикалы, скрывающиеся в лесах, все еще представляют опасность для граждан. Победы над крупными формированиями дают надежду на то, что в скором времени оставшиеся проблемные вопросы с безопасностью будут решены.