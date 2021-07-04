04 Июля 2021
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сургут аэропорт (2007) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте туристы двое суток не могут улететь в Турцию

В Сургуте рейс на турецкий курорт откладывается уже второй раз. Изначально туристы должны были улететь ещё в ночь с пятницы на субботу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

За несколько дней до вылета им сообщили, что самолет из Сургута улетит на сутки позже, в 15 часов 4 июля, сообщает "СургутинформТВ". Людям компенсировали потерянные сутки.

Приехав сегодня в аэропорт, отпускников ожидал неприятный сюрприз – оказалось, рейс снова переносится. Компенсируют ли туристам потерянное время в турецком отеле, пока неясно.

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Теги: Сургут, туристы, отложенный полёт



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