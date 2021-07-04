В Сургуте туристы двое суток не могут улететь в Турцию

В Сургуте рейс на турецкий курорт откладывается уже второй раз. Изначально туристы должны были улететь ещё в ночь с пятницы на субботу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

За несколько дней до вылета им сообщили, что самолет из Сургута улетит на сутки позже, в 15 часов 4 июля, сообщает "СургутинформТВ". Людям компенсировали потерянные сутки.



Приехав сегодня в аэропорт, отпускников ожидал неприятный сюрприз – оказалось, рейс снова переносится. Компенсируют ли туристам потерянное время в турецком отеле, пока неясно.