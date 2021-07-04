04 Июля 2021
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Михаил Мишустин (2020) | Фото: Накануне.RU

Коронавирус - катализатор развития промышленности, назревавшего долгие годы, - Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи в Екатеринбурге с представителями российского и иностранного бизнеса отметил, что ""эпоха коронавируса" создала риски для глобальной макроэкономической стабильности", однако "стала катализатором цифровизации и других изменений, которые назревали в промышленности многие годы", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, принесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю", - цитирует ТАСС премьера.

Однако пандемия "придала ускорение процессам цифровизации".

"Если хотите, стала своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности", - сказал Мишустин.

Смена технологического уклада происходит теперь буквально на наших глазах, отметил премьер. Он обратил внимание на то, что некоторые отрасли российской экономики, в том числе розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор, смогли воспользоваться открывшимися возможностями.

"И те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке, - добавил Мишустин. – Они уже перешли на следующий этап".

Михаил Мишустин(2020)|Фото: Накануне.RU

Премьер указал на то, что процессы цифровой трансформации стремительно набирают обороты в мире: разрабатываются программно-аппаратные комплексы для перевода промышленности в цифру, осваиваются роботизаторы производства, развивается электротранспорт.

"Это глобальная мировая тенденция. Такое технологическое обновление переживает сегодня большинство экономик", - заключил Мишустин.

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Теги: Михаил Мишустин, Екатеринбург, бизнес



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